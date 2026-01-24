"Пострадянський хаос": зірка "Тихої Нави" розповіла, як в Україні знімають секс-сцени

Фото з відкритих джерел

Акторка Анастасія Пустовіт розповіла, чим відрізняється її досвід секс-сцен в Україні та Польщі. Як виявилось, різниця колосальна

Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.

За словами акторки, на західних майданчиках актор є недоторканою особою. Перед зйомкою там підписують документи, де вказують свої "червоні лінії". Наприклад, заборона цілувати в губи або торкатися певних частин тіла. Лише за одне порушення режисер там може опинитися в суді.

В Україні це не так. За словами Анастасії Пустовіт, тут панує "пострадянський" хаос. Вона також розповіла про випадок, коли домовилась, щоб коли вона знімала білизну, на майданчику нікого не було. Проте згодом вона побачила біля моніторів натовп персоналу, який з цікавістю спостерігав за процесом.

Анастасія Пустовіт додала, що імітація пристрасті в кіно є важкою та часто травматичною роботою, тому комфорт повинен бути на першому місці.

