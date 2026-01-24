22:31  23 січня
У Дії не працюватимуть деякі сервіси: названо причину
21:00  23 січня
На Львівщині чоловік відкрив вогонь по працівниках ТЦК та намагався втекти
19:50  23 січня
У столиці попрощалися із засновником видавництва "Наш Формат" Владиславом Кириченком
UA | RU
UA | RU
24 січня 2026, 01:30

"Пострадянський хаос": зірка "Тихої Нави" розповіла, як в Україні знімають секс-сцени

24 січня 2026, 01:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Акторка Анастасія Пустовіт розповіла, чим відрізняється її досвід секс-сцен в Україні та Польщі. Як виявилось, різниця колосальна

Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.

За словами акторки, на західних майданчиках актор є недоторканою особою. Перед зйомкою там підписують документи, де вказують свої "червоні лінії". Наприклад, заборона цілувати в губи або торкатися певних частин тіла. Лише за одне порушення режисер там може опинитися в суді.

В Україні це не так. За словами Анастасії Пустовіт, тут панує "пострадянський" хаос. Вона також розповіла про випадок, коли домовилась, щоб коли вона знімала білизну, на майданчику нікого не було. Проте згодом вона побачила біля моніторів натовп персоналу, який з цікавістю спостерігав за процесом.

Анастасія Пустовіт додала, що імітація пристрасті в кіно є важкою та часто травматичною роботою, тому комфорт повинен бути на першому місці.

Нагадаємо, раніше Тарас Цимбалюк розповідав, чи були в нього романи на знімальному майданчику. За словами "Холостяка", актори звикли відділяти роботу та реальне життя.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Нацвідбір України на Євробачення: відома телеведуча проведе шоу
23 січня 2026, 22:35
Дружина ексміністра МЗС Кулеби розповіла, як секс-іграшки можуть врятувати під час блекаута
21 січня 2026, 23:55
Український актор Назар Задніпровський зізнався, чому він не служить
21 січня 2026, 23:35
Всі новини »
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Акторка Анна Саліванчук розповіла про "червоні прапорці" в стосунках із колишнім чоловіком-депутатом
24 січня 2026, 00:30
"Це не телевізійна історія": зірка "Холостяка" зізналась, чи був у неї на шоу інтим із Тарасом Цимбалюком
23 січня 2026, 23:55
Зірка фільму "Ти - космос" отримав нагороду від Зеленського
23 січня 2026, 23:35
Ексголова ДПСУ, який отримував хабарі за контрабанду сигарет, може вийти з-під варти під заставу
23 січня 2026, 23:05
Витрати через блекаути зростають, а ціни падають: що відбувається з молоком в Україні
23 січня 2026, 22:55
Українські прикордонники завдали ударів по ворогу на Сумщині
23 січня 2026, 22:45
Нацвідбір України на Євробачення: відома телеведуча проведе шоу
23 січня 2026, 22:35
У Дії не працюватимуть деякі сервіси: названо причину
23 січня 2026, 22:31
Не можуть бути переговори про мир під обстрілами та вбивствами мирних людей
23 січня 2026, 22:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »