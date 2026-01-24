22:31  23 января
24 января 2026, 01:30

"Постсоветский хаос": звезда "Тихой Навы" рассказала, как в Украине снимают секс-сцены

24 января 2026, 01:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Актриса Анастасия Пустовит рассказала, чем отличается ее опыт секс-сцен в Украине и Польше. Как оказалось, разница колоссальная

Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews.

По словам актрисы, на западных площадках актер является нетронутым лицом. Перед съемкой там подписываются документы, где указывают свои "красные линии". К примеру, запрет целовать в губы или касаться определенных частей тела. Только за одно нарушение режиссер там может оказаться в суде.

В Украине это не так. По словам Анастасии Пустовит, здесь царит "постсоветский" хаос. Она также рассказала о случае, когда договорилась, чтобы, когда она снимала белье, на площадке никого не было. Однако впоследствии она увидела у мониторов толпу персонала, с интересом наблюдавшего за процессом.

Анастасия Пустовит добавила, что имитация страсти в кино тяжелая и часто травматическая работа, поэтому комфорт должен быть на первом месте.

Напомним, ранее Тарас Цымбалюк рассказывал, были ли у него романы на съемочной площадке. По словам "Холостяка", актеры привыкли отделять работу и реальную жизнь.

