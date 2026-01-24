"Постсоветский хаос": звезда "Тихой Навы" рассказала, как в Украине снимают секс-сцены

Фото из открытых источников

Актриса Анастасия Пустовит рассказала, чем отличается ее опыт секс-сцен в Украине и Польше. Как оказалось, разница колоссальная

передает RegioNews.

По словам актрисы, на западных площадках актер является нетронутым лицом. Перед съемкой там подписываются документы, где указывают свои "красные линии". К примеру, запрет целовать в губы или касаться определенных частей тела. Только за одно нарушение режиссер там может оказаться в суде.

В Украине это не так. По словам Анастасии Пустовит, здесь царит "постсоветский" хаос. Она также рассказала о случае, когда договорилась, чтобы, когда она снимала белье, на площадке никого не было. Однако впоследствии она увидела у мониторов толпу персонала, с интересом наблюдавшего за процессом.

Анастасия Пустовит добавила, что имитация страсти в кино тяжелая и часто травматическая работа, поэтому комфорт должен быть на первом месте.

