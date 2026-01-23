Нацвідбір України на Євробачення: відома телеведуча проведе шоу

22:31  23 січня
"Суспільне" назвало ведучих Національного відбору на Євробачення. Шоу відбудеться вже 7 лютого

Про це повідомляє "Суспільне. Культура", передає RegioNews.

Стало відомо, що ведучими фіналу національного відбору на Євробачення стали Тімур Мірошниченко та Леся Нікітюк. Мірошниченко вже багато років є офіційним голосом конкурсу в Україні, а Нікітюк приєдналась вперше.

"Вже багато років я не пропускаю Нацвідбір та міжнародне "Євробачення", завжди записую в блокнот свій топ-5 пісень, правда ніколи не вгадую переможця, але невтомно вірю, що я все ж розуміюся в музиці. Ще раз хочу підкреслити, що для мене це не просто шоу, яке я збираюся провести, — "Євробачення" це те, чим я дійсно цікавлюся вже багато років", - поділилась першими враженнями Леся Нікітюк.

Передшоу національного відбору буде вести Анна Тульєва, ведуча відеоблогу "Євробачення Україна". Вона також буде ведучою у зоні єврофанів під час основної частини шоу.

Нагадаємо, що 70-й Пісенний конкурс Євробачення пройде у Відні. Півфінали відбудуться 12 та 14 травня. Гранд-фінал будуть проводити 16 травня. 7 лютого шляхом голосування журі та глядачів українці оберуть свого представника. Повний список претендентів нещодавно вже став відомий.

