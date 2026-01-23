22:31  23 січня
У Дії не працюватимуть деякі сервіси: названо причину
21:00  23 січня
На Львівщині чоловік відкрив вогонь по працівниках ТЦК та намагався втекти
19:50  23 січня
У столиці попрощалися із засновником видавництва "Наш Формат" Владиславом Кириченком
23 січня 2026, 23:35

Зірка фільму "Ти - космос" отримав нагороду від Зеленського

23 січня 2026, 23:35
Фото з відкритих джерел
Президент України Володимир Зеленський нагородив військових та культурних діячів з нагоди Дня Соборності України. Зокрема, нагороду отримав актор фільму "Ти - космос"

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Президент України нагородив актора Володимира Кравчук званням "Заслужений артист України".

Слід зазначити, що раніше Володимир Кравчук був відомий як театральний актор. У 2022 він долучився до війська. Попри службу він не зник з акторства повністю: Володимир присутній у виставах "Halt" та "Робота з Тінню" у форматі записаних відеосцен.

Нагадаємо, раніше українська науково-фантастична драма "Ти — космос" отримала важливу нагороду. Це сталось на 12th FUTURE GATE FESTIVAL. В Україні лише за перший вікенд фільм зібрав понад 8 мільйонів гривень

шоу-бизнес кіно
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
07 серпня 2025
