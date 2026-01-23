Зірка фільму "Ти - космос" отримав нагороду від Зеленського

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Президент України нагородив актора Володимира Кравчук званням "Заслужений артист України".

Слід зазначити, що раніше Володимир Кравчук був відомий як театральний актор. У 2022 він долучився до війська. Попри службу він не зник з акторства повністю: Володимир присутній у виставах "Halt" та "Робота з Тінню" у форматі записаних відеосцен.

