Зірка фільму "Ти - космос" отримав нагороду від Зеленського
Президент України Володимир Зеленський нагородив військових та культурних діячів з нагоди Дня Соборності України. Зокрема, нагороду отримав актор фільму "Ти - космос"
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
Президент України нагородив актора Володимира Кравчук званням "Заслужений артист України".
Слід зазначити, що раніше Володимир Кравчук був відомий як театральний актор. У 2022 він долучився до війська. Попри службу він не зник з акторства повністю: Володимир присутній у виставах "Halt" та "Робота з Тінню" у форматі записаних відеосцен.
Нагадаємо, раніше українська науково-фантастична драма "Ти — космос" отримала важливу нагороду. Це сталось на 12th FUTURE GATE FESTIVAL. В Україні лише за перший вікенд фільм зібрав понад 8 мільйонів гривень