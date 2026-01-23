22:31  23 января
23 января 2026, 23:35

Звезда фильма "Ты – космос" получил награду от Зеленского

23 января 2026, 23:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский наградил военных и культурных деятелей, посвященных Дню Соборности Украины. В частности, награду получил актер фильма "Ты – космос"

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Президент Украины наградил актера Владимира Кравчук званием "Заслуженный артист Украины".

Следует отметить, что ранее Владимир Кравчук был известен как театральный актер. В 2022 году он присоединился к войску. Несмотря на службу, он не исчез с актерства полностью: Владимир присутствует в спектаклях "Halt" и "Работа с Тенью" в формате записанных видеосцен.

Напомним, ранее украинская научно-фантастическая драма "Ты - космос" получила важную награду. Это произошло на 12th FUTURE GATE FESTIVAL. В Украине только за первый уикенд фильм собрал более 8 миллионов гривен

