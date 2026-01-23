Звезда фильма "Ты – космос" получил награду от Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский наградил военных и культурных деятелей, посвященных Дню Соборности Украины. В частности, награду получил актер фильма "Ты – космос"
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
Президент Украины наградил актера Владимира Кравчук званием "Заслуженный артист Украины".
Следует отметить, что ранее Владимир Кравчук был известен как театральный актер. В 2022 году он присоединился к войску. Несмотря на службу, он не исчез с актерства полностью: Владимир присутствует в спектаклях "Halt" и "Работа с Тенью" в формате записанных видеосцен.
Напомним, ранее украинская научно-фантастическая драма "Ты - космос" получила важную награду. Это произошло на 12th FUTURE GATE FESTIVAL. В Украине только за первый уикенд фильм собрал более 8 миллионов гривен