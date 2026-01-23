Звезда фильма "Ты – космос" получил награду от Зеленского

Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Президент Украины наградил актера Владимира Кравчук званием "Заслуженный артист Украины".

Следует отметить, что ранее Владимир Кравчук был известен как театральный актер. В 2022 году он присоединился к войску. Несмотря на службу, он не исчез с актерства полностью: Владимир присутствует в спектаклях "Halt" и "Работа с Тенью" в формате записанных видеосцен.

Напомним, ранее украинская научно-фантастическая драма "Ты - космос" получила важную награду. Это произошло на 12th FUTURE GATE FESTIVAL. В Украине только за первый уикенд фильм собрал более 8 миллионов гривен