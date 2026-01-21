"Для маленької дитини особливо важливі тепло": відомий український актор розповів, як живе під час холодних блекаутів з 7-місячним сином

Фото з відкритих джерел

Український актор Павло Текучев розповів, як його родина переживає тривалі блекаути в столиці. Нещодавно у нього народився син Матвій

Зараз сину актора лише сім місяців. Артист зазначив, що він найбільше хвилюється саме за малюка, адже дітям важливі тепло та відчуття безпеки. Тому родина намагається завчасно готуватися до відключень світла.

"Те, що ми зараз переживаємо в Києві — це вже наша спільна реальність. Сім місяців тому в мене народився син Матвій, і для маленької дитини особливо важливі тепло, стабільні умови й відчуття безпеки. Як батько я дуже гостро це відчуваю. Тому ми придбали зарядні станції, ліхтарики, свічки, обігріваємо приміщення, збираємося всі разом в одній кімнаті, щоб зберегти тепло. Одягаємося тепліше, п’ємо чай, більше гуляємо на вулиці, щоб підтримувати імунітет", - розповів Павло Текучев.

