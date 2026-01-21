18:24  21 січня
Жителі Хмельницького вийшли на мітинг проти несправедливих графіків відключень електроенергії
15:39  21 січня
Трагічно загинув ексглава Укренерго
13:08  21 січня
Сильні морози відступають, але очікуються снігопади: якою буде погода 22 січня
21 січня 2026, 22:55

"Для маленької дитини особливо важливі тепло": відомий український актор розповів, як живе під час холодних блекаутів з 7-місячним сином

21 січня 2026, 22:55
Фото з відкритих джерел
Український актор Павло Текучев розповів, як його родина переживає тривалі блекаути в столиці. Нещодавно у нього народився син Матвій

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Зараз сину актора лише сім місяців. Артист зазначив, що він найбільше хвилюється саме за малюка, адже дітям важливі тепло та відчуття безпеки. Тому родина намагається завчасно готуватися до відключень світла.

"Те, що ми зараз переживаємо в Києві — це вже наша спільна реальність. Сім місяців тому в мене народився син Матвій, і для маленької дитини особливо важливі тепло, стабільні умови й відчуття безпеки. Як батько я дуже гостро це відчуваю. Тому ми придбали зарядні станції, ліхтарики, свічки, обігріваємо приміщення, збираємося всі разом в одній кімнаті, щоб зберегти тепло. Одягаємося тепліше, п’ємо чай, більше гуляємо на вулиці, щоб підтримувати імунітет", - розповів Павло Текучев.

Нагадаємо, раніше акторка Олена Кравець розповідала, що в їхньому будинку зникнення електрики означає також відсутність тепла та води. За словами артистки, вона накривала дітей трьома ковдрами.

