18:24  21 січня
Жителі Хмельницького вийшли на мітинг проти несправедливих графіків відключень електроенергії
15:39  21 січня
Трагічно загинув ексглава Укренерго
13:08  21 січня
Сильні морози відступають, але очікуються снігопади: якою буде погода 22 січня
21 січня 2026, 22:30

"Я вже трохи втомилася": українська акторка чесно розповіла про коханців під час шлюбу

21 січня 2026, 22:30
Відома українська акторка та модель Вікторія Маремуха розповіла про її особисте життя. Зараз, за її словами, в неї немає коханців, але вони трапляються

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Як пояснила Вікторя Маремуха, в неї із чоловіком Луї вільний шлюб. Тобто, вони мають право ходити на побачення з іншими. Тому, каже модель, у неї бувають коханці. Проте зараз у неї немає симпатій поза шлюбом.

"Я одружена. У нас з чоловіком вільні стосунки. Бувають (коханці — прим. ред.). Зараз поки що нікого немає. І мені так добре. Бо я вже трошки втомилася", - каже модель.

Зазначається, що не так давно Вікторію Маремуху застали у компанії відомого продюсера Євгена Таллера. Однак сам Таллер заявив, що у них романтичних стосунків немає, і її чоловік не ревнує.

"Неможлива дружба між чоловіком і жінкою, вони 100% тр*х*лис* — скажуть нам. Але ні. У нас такі стосунки, як у брата й сестри. Ще він (чоловік Маремухи — прим. ред.) француз і дуже прогресивний в цілому, тому ніколи не ревнував до мене", - сказав продюсер.

Довідка. Вікторія Маремуха — українська модель, блогерка, акторка та телеведуча. Фіналістка другого сезону "Супермодель по-українськи". Вона брала участь у шоу "Інстапопелюшка". Згодом вона одержала там перемогу, після чого стала ведучою на шоу "Ранок з Україною".

16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
