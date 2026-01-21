"Я вже трохи втомилася": українська акторка чесно розповіла про коханців під час шлюбу

Фото з відкритих джерел

Відома українська акторка та модель Вікторія Маремуха розповіла про її особисте життя. Зараз, за її словами, в неї немає коханців, але вони трапляються

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Як пояснила Вікторя Маремуха, в неї із чоловіком Луї вільний шлюб. Тобто, вони мають право ходити на побачення з іншими. Тому, каже модель, у неї бувають коханці. Проте зараз у неї немає симпатій поза шлюбом.

"Я одружена. У нас з чоловіком вільні стосунки. Бувають (коханці — прим. ред.). Зараз поки що нікого немає. І мені так добре. Бо я вже трошки втомилася", - каже модель.

Зазначається, що не так давно Вікторію Маремуху застали у компанії відомого продюсера Євгена Таллера. Однак сам Таллер заявив, що у них романтичних стосунків немає, і її чоловік не ревнує.

"Неможлива дружба між чоловіком і жінкою, вони 100% тр*х*лис* — скажуть нам. Але ні. У нас такі стосунки, як у брата й сестри. Ще він (чоловік Маремухи — прим. ред.) француз і дуже прогресивний в цілому, тому ніколи не ревнував до мене", - сказав продюсер.

Довідка. Вікторія Маремуха — українська модель, блогерка, акторка та телеведуча. Фіналістка другого сезону "Супермодель по-українськи". Вона брала участь у шоу "Інстапопелюшка". Згодом вона одержала там перемогу, після чого стала ведучою на шоу "Ранок з Україною".