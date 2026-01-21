18:24  21 січня
Інтимні відео та чутки про зраду: Олена Тополя дала відвертий коментар

21 січня 2026, 20:03
Фото: Instagram/alyoshasinger
Олена Тополя спростувала чутки про зраду під час шлюбу та розповіла, коли насправді почала нові стосунки

Ситуацію навколо свого особистого життя співачка прокоментувала в соцмережах, передає RegioNews.

Скандал із витоком інтимних відео Олени Тополі отримав продовження через чутки про її нібито зраду під час шлюбу. Співачка відреагувала на наклепи і пояснила хронологію своїх стосунків з новим хлопцем.

За словами Тополі, вона познайомилася з новим партнером лише через тиждень після подачі документів на розлучення з Тарасом Тополя. Вона підкреслила, що до того часу перебувала у шлюбі офіційно, а будь-які припущення про "місяці зрад" не відповідають дійсності.

Артистка рішуче заявила, що буде захищати своє право на приватне життя. Вона пригрозила судовими позовами проти ЗМІ та онлайн-пабліків, які поширюють неправдиву інформацію про її особисте життя.

Олена Тополя наголосила, що стала жертвою злочину, і жодних протизаконних дій з її боку не було. Співачка закликала поважати її особистий простір та припинити поширення неправдивих чуток.

Раніше повідомлялося, в мережі з’явилося інтимне відео зі співачкою Оленою Тополі, яке невідомі розіслали журналістам і блогерам.

