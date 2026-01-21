18:24  21 січня
Жителі Хмельницького вийшли на мітинг проти несправедливих графіків відключень електроенергії
15:39  21 січня
Трагічно загинув ексглава Укренерго
13:08  21 січня
Сильні морози відступають, але очікуються снігопади: якою буде погода 22 січня
21 січня 2026, 22:15

Співачка Анна Трінчер під час відпустки на Балі потрапила в карету швидкої

21 січня 2026, 22:15
Фото з відкритих джерел
Українська співачка Анна Трінчер нещодавно вирушила у відпустку на острові Балі. Проте під час відпочинку з нею стався інцидент

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

У соціальній мережі співачка показали кадри швидкої допомоги. За словами артистки, їй довелось викликати медиків. Сталось це через те, що на пляжі її вкусила якась комаха, через що у неї з'явилось червоне висипання. Лікарі надали допомогу та заспокоїли артистку.

"Кажуть, жити буду", - говорить Анна Трінчер.

Нагадаємо, раніше співачка розповідала про те, якого чоловіка вона бачить поруч із собою. За словами Трінчер, її збуджують чоловіки, які мають амбіції та мету.

шоу-бизнес
Інтимні відео та чутки про зраду: Олена Тополя дала відвертий коментар
21 січня 2026, 20:03
"Дітей перед сном накривала трьома ковдрами": акторка Олена Кравець розповіла, як переживає тривалі блекаути
21 січня 2026, 02:35
Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя після скандалу зі "зливом" ексдружини знову став жертвою шахраїв
21 січня 2026, 01:35
"Я вже трохи втомилася": українська акторка чесно розповіла про коханців під час шлюбу
21 січня 2026, 22:30
На Прикарпатті депутат вкрав понад 2,5 мільйона з зарплат вчителів
21 січня 2026, 21:55
У Голосіївському районі Києва пролунав потужний вибух
21 січня 2026, 21:46
На Львівщині викрили аферистів, які вкрали в людей майже мільйон
21 січня 2026, 21:30
Антарктичну експедицію уперше очолить 31-річна українка
21 січня 2026, 21:17
Вистрелив у голову та втік: на Київщині на чоловіка напали, коли він йшов додому
21 січня 2026, 21:15
В Україні оголосили нові графіки відключень світла на 22 січня
21 січня 2026, 21:03
Зґвалтував і задушив прямо посеред вулиці: у Рівному іноземцю винесли вирок за вбивство жінки
21 січня 2026, 20:50
Стало відомо, чому Коломойський не прибув на засідання суду
21 січня 2026, 20:50
