Співачка Анна Трінчер під час відпустки на Балі потрапила в карету швидкої

Українська співачка Анна Трінчер нещодавно вирушила у відпустку на острові Балі. Проте під час відпочинку з нею стався інцидент

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

У соціальній мережі співачка показали кадри швидкої допомоги. За словами артистки, їй довелось викликати медиків. Сталось це через те, що на пляжі її вкусила якась комаха, через що у неї з'явилось червоне висипання. Лікарі надали допомогу та заспокоїли артистку.

"Кажуть, жити буду", - говорить Анна Трінчер.

