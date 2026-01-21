Співачка Анна Трінчер під час відпустки на Балі потрапила в карету швидкої
Українська співачка Анна Трінчер нещодавно вирушила у відпустку на острові Балі. Проте під час відпочинку з нею стався інцидент
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
У соціальній мережі співачка показали кадри швидкої допомоги. За словами артистки, їй довелось викликати медиків. Сталось це через те, що на пляжі її вкусила якась комаха, через що у неї з'явилось червоне висипання. Лікарі надали допомогу та заспокоїли артистку.
"Кажуть, жити буду", - говорить Анна Трінчер.
Нагадаємо, раніше співачка розповідала про те, якого чоловіка вона бачить поруч із собою. За словами Трінчер, її збуджують чоловіки, які мають амбіції та мету.
Інтимні відео та чутки про зраду: Олена Тополя дала відвертий коментарВсі новини »
21 січня 2026, 20:03"Дітей перед сном накривала трьома ковдрами": акторка Олена Кравець розповіла, як переживає тривалі блекаути
21 січня 2026, 02:35Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя після скандалу зі "зливом" ексдружини знову став жертвою шахраїв
21 січня 2026, 01:35
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
"Я вже трохи втомилася": українська акторка чесно розповіла про коханців під час шлюбу
21 січня 2026, 22:30На Прикарпатті депутат вкрав понад 2,5 мільйона з зарплат вчителів
21 січня 2026, 21:55У Голосіївському районі Києва пролунав потужний вибух
21 січня 2026, 21:46На Львівщині викрили аферистів, які вкрали в людей майже мільйон
21 січня 2026, 21:30Антарктичну експедицію уперше очолить 31-річна українка
21 січня 2026, 21:17Вистрелив у голову та втік: на Київщині на чоловіка напали, коли він йшов додому
21 січня 2026, 21:15В Україні оголосили нові графіки відключень світла на 22 січня
21 січня 2026, 21:03Зґвалтував і задушив прямо посеред вулиці: у Рівному іноземцю винесли вирок за вбивство жінки
21 січня 2026, 20:50Стало відомо, чому Коломойський не прибув на засідання суду
21 січня 2026, 20:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі публікації »