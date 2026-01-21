Певица Анна Тринчер во время отпуска на Бали попала в карету скорой

Фото из открытых источников

Украинская певица Анна Тринчер недавно отправилась в отпуск на острове Бали. Однако во время отдыха с ней произошел инцидент

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

В социальной сети певица показали кадры скорой помощи. По словам артистки, ей пришлось вызывать медиков. Произошло это из-за того, что на пляже ее укусило какое-то насекомое, из-за чего у нее появилась красная сыпь. Врачи оказали помощь и успокоили артистку.

"Говорят, жить буду", – говорит Анна Тринчер.

