Певица Анна Тринчер во время отпуска на Бали попала в карету скорой
Украинская певица Анна Тринчер недавно отправилась в отпуск на острове Бали. Однако во время отдыха с ней произошел инцидент
Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.
В социальной сети певица показали кадры скорой помощи. По словам артистки, ей пришлось вызывать медиков. Произошло это из-за того, что на пляже ее укусило какое-то насекомое, из-за чего у нее появилась красная сыпь. Врачи оказали помощь и успокоили артистку.
"Говорят, жить буду", – говорит Анна Тринчер.
Напомним, ранее певица рассказывала о том, какого мужчину она видит рядом с собой. По словам Тринчер, ее возбуждают мужчины, имеющие амбиции и цели.
