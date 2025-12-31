Відомий піаніст Євген Хмара зізнався, скільки грошей він заробляє на музиці

Фото: прокуратура

Євген Хмара зазначив, що музика приносить йому дохід. Проте часто виходить в нуль, адже частину коштів треба вкладати у творчість

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

"Іноді, буває, витрачаємо в нуль. Я дуже багато витрачаю на творчість. Наприклад, концерт: рекламна кампанія, оренда зали, зарплата музикантам оркестру. Собі вартість концерту – два з половиною мільйони гривень. Зараз почав виходити в нуль за рахунок того, що два концерти", - зізнається Євген Хмара.

При цьому він зазначив, що чимало коштів йде на родину. Це приблизно сім тисяч доларів. Зокрема, на освіту дітей.

"У нас приватна освіта: школа і садок. Це дуже багато грошей з'їдає. Лише родинні питання з'їдають близько 7 тисяч доларів на місяць: їжа, заправка чи зарядка авто", - пояснив артист.

Нагадаємо, раніше чоловік MamaRika розповів, скільки заробляє співачка. Це близько 30-35 тисяч євро за квартал (приблизно 1,5-1,7 мільйона гривень).