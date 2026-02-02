Фото: ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику начальника Управління ДСНС у Чернівецькій області. Його звинувачують у закупівлі службових квартир, непридатних для проживання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Слідство встановило, що у 2023 році посадовець очолив комісію з відбору квартир, які планували передати працівникам ДСНС за особливі здобутки під час служби. Йшлося про закупівлю квартир на вторинному ринку новобудов. Замість чесного тендеру посадовець домовився з двома забудовниками та створив видимість конкурсу.

У результаті за два роки Управління придбало сім квартир за майже 20 мільйонів гривень. Коли рятувальники отримали ключі, виявилося, що квартири непридатні для проживання: у більшості будинків відсутні комунікації, а в окремих — навіть міжповерхові перекриття. Через це рятувальники не можуть ані заселитися, ані зробити ремонт, ані продати це майно чи стати в нову чергу на отримання житла від держави.

Фактичний стан квартир не відповідав умовам договорів. Попри це, посадовець підписав всі документи про їх прийняття.

Фігуранту інкримінують розтрату майна у великих розмірах через зловживання службовим становищем в умовах війни (ч. 5 ст. 191 КК України). Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією. Наразі вирішується питання про його відсторонення від посади та обрання запобіжного заходу.

Поліція з’ясовує деталі змови посадовця із забудовниками та перевіряє інших членів комісії. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині викрили схему розкрадання 1,8 млн грн на ремонті об’єктів ДСНС. Правоохоронці повідомили про підозру комерсанту, який не перевіряв виконання робіт і підписував фіктивні акти.