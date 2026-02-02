15:19  02 лютого
Синоптикиня попередила про сильні морози 3 лютого
11:20  02 лютого
Хотів здивувати дівчину: чоловік запустив салют у центрі столиці
10:16  02 лютого
Смерть за кермом в Ужгороді: чоловік зніс кілька авто і влетів в аптеку
UA | RU
UA | RU
02 лютого 2026, 13:11

Замість житла – бетонні коробки: на Буковині викрили схему з житлом для рятувальників на 20 млн грн

02 лютого 2026, 13:11
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику начальника Управління ДСНС у Чернівецькій області. Його звинувачують у закупівлі службових квартир, непридатних для проживання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Слідство встановило, що у 2023 році посадовець очолив комісію з відбору квартир, які планували передати працівникам ДСНС за особливі здобутки під час служби. Йшлося про закупівлю квартир на вторинному ринку новобудов. Замість чесного тендеру посадовець домовився з двома забудовниками та створив видимість конкурсу.

У результаті за два роки Управління придбало сім квартир за майже 20 мільйонів гривень. Коли рятувальники отримали ключі, виявилося, що квартири непридатні для проживання: у більшості будинків відсутні комунікації, а в окремих — навіть міжповерхові перекриття. Через це рятувальники не можуть ані заселитися, ані зробити ремонт, ані продати це майно чи стати в нову чергу на отримання житла від держави.

Фактичний стан квартир не відповідав умовам договорів. Попри це, посадовець підписав всі документи про їх прийняття.

Фігуранту інкримінують розтрату майна у великих розмірах через зловживання службовим становищем в умовах війни (ч. 5 ст. 191 КК України). Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією. Наразі вирішується питання про його відсторонення від посади та обрання запобіжного заходу.

Поліція з’ясовує деталі змови посадовця із забудовниками та перевіряє інших членів комісії. Розслідування триває.

На Буковині викрили схему з житлом для рятувальників на 20 млн грн

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині викрили схему розкрадання 1,8 млн грн на ремонті об’єктів ДСНС. Правоохоронці повідомили про підозру комерсанту, який не перевіряв виконання робіт і підписував фіктивні акти.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДБР підозра Буковина рятувальники ДСНС закупівля житло квартири
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Познайомились онлайн: на Волині чоловік вдавав із себе підлітка та розбещував 12-річну дівчинку
02 лютого 2026, 16:15
На Закарпатті прикордонники затримали ґвалтівника, який намагався переплисти Тису і втекти з України
02 лютого 2026, 15:59
На Рівненщині директор коледжу із донькою заробив мільйони на ухилянтах
02 лютого 2026, 15:45
Голова Нацполіції анонсував створення в Україні реєстру дронів. Чому це не допоможе
02 лютого 2026, 15:38
Синоптикиня попередила про сильні морози 3 лютого
02 лютого 2026, 15:19
ГРВІ на Дніпропетровщині: понад 10 тисяч хворих, перевищено епідпоріг у двох містах
02 лютого 2026, 14:46
Смерть дитини у Буковинському інтернаті: медсестрі повідомили про підозру
02 лютого 2026, 14:28
Біля Покровська українські дрони врятували військових від полону
02 лютого 2026, 14:15
ДТП на трасі на Хмельниччині: троє травмованих, серед них – 2-річна дитина
02 лютого 2026, 14:03
Увірвалися в номер та побили: в Одесі троє чоловіків пограбували клієнта готелю
02 лютого 2026, 13:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »