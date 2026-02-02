15:19  02 лютого
02 лютого 2026, 13:28

У Києві затримали 21-річного студента, який шпигував для РФ за аеродромами Сил оборони на Черкащині

Фото: СБУ
Контррозвідка СБУ викрила агента ФСБ, який за завданням росіян намагався виявити та передати координати аеродромів у Черкаській області

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

Агентом виявився 21-річний студент одного з університетів регіону. До уваги ворога він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у телеграм-каналах.

За матеріалами справи, у разі виявлення летовищ, агент мав додатково з’ясувати інформацію про наявність бойової авіації та особового складу на режимних об’єктах. Для збору розвідданих завербований об’їжджав місцевість, де "на відстані" фотографував територію аеродромної інфраструктури.

Згодом для конспірації агент переїхав до Києва, де сподівався на певний час "залягти на дно" у великому місті, щоб потім продовжити шпигувати для РФ.

Контррозвідники СБУ викрили фігуранта і затримали у столиці. Також Служба безпеки провела заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон, з якого він координував свою діяльність з куратором від ФСБ.

Агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала в Сумах ще одну агентку ФСБ, яка займалася коригуванням ворожих атак. Фігуранткою виявилася 36-річна продавчиня в місцевому магазині. У поле зору росіян вона потрапила через свого чоловіка, який проживає у Курську і співпрацює з російською спецслужбою.

