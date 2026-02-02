Смерть дитини у Буковинському інтернаті: медсестрі повідомили про підозру

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Магальському будинку-інтернаті на Буковині помер 9-річний хлопчик. Медичній сестрі закладу повідомили підозру через неналежне виконання професійних обов'язків

Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, під час виконання службових обов'язків медична працівниця не надала необхідної допомоги дитині.

Через несвоєчасне реагування стан хлопчика різко погіршився, врятувати його не вдалося.

Досудове розслідування проводить Чернівецьке районне управління поліції.

