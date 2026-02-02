15:19  02 лютого
02 лютого 2026, 14:28

Смерть дитини у Буковинському інтернаті: медсестрі повідомили про підозру

02 лютого 2026, 14:28
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Магальському будинку-інтернаті на Буковині помер 9-річний хлопчик. Медичній сестрі закладу повідомили підозру через неналежне виконання професійних обов'язків

Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, під час виконання службових обов'язків медична працівниця не надала необхідної допомоги дитині.

Через несвоєчасне реагування стан хлопчика різко погіршився, врятувати його не вдалося.

Досудове розслідування проводить Чернівецьке районне управління поліції.

Нагадаємо, на Закарпатті до суду скеровано справу щодо колишньої директорки дитячого будинку-інтернату, яку обвинувачують у приховуванні фактів сексуального насильства над вихованцями закладу, яке вчиняв 17-річний хлопець.

підозра смерть інтернат дитина Чернівецька область медсестра
