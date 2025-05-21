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Український гурт Ziferblat успішно представив країну на сцені Євробачення в Базелі. Але виявилось, що для соліста гурта це було дуже нелегкою задачею

Про це Даниїл Лещинський розповів у Telegram-каналі гурту, передає RegioNews.

За словами артиста, сталось те, чого він боявся найбільше: перед виїздом до Швейцарії йому діагностували запалений ларингіт. Даниїл зазначив, що йому взагалі було заборонено співати. Проте вони з лікаркою намагались зробити все, що тільки могли. Артист трохи іронічно зауважив, що "його сідниці ще надовго запам'ятають це", чим прямо сказав — репетирувати та виступати йому довелось буквально "на уколах".

Даниїл зазначив, що він пишається всією командою, яка працювала над представленням України на Євробаченні цьогоріч. Він наголосив, що це величезний труд та сила волі.

Нагадаємо, що в Базелі гурт Ziferblat виборов для України 9 місце на конкурсі Євробачення. При цьому за результатами першого півфіналу хлопці були першими.