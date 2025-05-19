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У Базелі вночі 18 травня відбувся гранд-фінал Євробачення-2025. Український гурт Ziferblat за результатами голосування глядачів та журі потрапив до топ-10

Про це повідомляє "Суспільне. Євробачення", передає RegioNews.

Перемогу в Базелі здобув представник Австрії JJ з піснею Wasted Love. Він отримав 436 балів. Тож, наступного року пісенний конкурс проходитиме в Австрії.

На другому та третьому місці — Ізраїль та Естонія. Швеція та Італія "замкнули коло" топ-5 конкурсу цьогоріч.

Україна у фіналі отримала 218 балів від глядачів та журі. Таким чином, гурт Ziferblat з піснею "Bird Of Pray" отримав 9 сходинку. Тож, Україна потрапила в топ-10 конкурсу, традиційно показуючи високий результат.

Також на порталі пісенного конкурсу опублікували результати півфіналів. Виявилось, що в першому півфіналі Україна була на першому місці за результатами глядачів, отримавши тоді 137 балів від глядачів.

Нагадаємо, що під час Євробачення стався скандал. Журналіст онлайн-медіа ESC United спитав в українських музикантів, які переваги дає війна в Україні для конкурсу. Учасники Ziferblat категорично зауважили, що війна не може бути перевагою, а вони — мають виступати, коли їхні будинки бомблять.