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08 липня 2025, 23:10

200 метрів до Андріївки: з'явився перший трейлер фільму оскароносного Мстислава Чернова

08 липня 2025, 23:10
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Фото: YouTube
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У мережі показали перший трейлер нового фільму про українських військових. Стрічку робили завдяки підтримці Третьої штурмової бригади

Трейлер з'явився на YouTube, передає RegioNews.

У мережі з'явився перший трейлер стрічки "2000 метрів до Андріївки". Це фільм режисера Мстислава Чернова, який є лауреатом "Оскар" та Пулітцерівської премії.

"Андріївка – крихітне село за десять кілометрів від Бахмута – стає ареною запеклих боїв під час українського контрнаступу 2023 року. Третю окрему штурмову бригаду від звільнення села відділяють лише два кілометри лісосмуги. Але вона всіяна мінами й де-не-де тут окопався ворог. Бійці, які колись були звичайними цивільними, долають цей шлях, тяжко виборюючи кожен метр території, щоб повернути Україні її землі", - йдеться в описі трейлера.

У кінотеатрах українці зможуть побачити цей фільм уже з 28 серпня.

Нагадаємо, раніше розповідалось, що ця стрічка висвітлює контрнаступ Сил оборони України поблизу Андріївки (неподалік від Бахмута). Режисер Мстислав Чернов разом зі знімальною групою супроводжували військових Третьої штурмової бригади.

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