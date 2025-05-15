Гуморист Розовий розлучається після року шлюбу: що сталося

Instagram/Віктор Розовий

Відомий комік і зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий розлучається з дружиною Ольгою після року спільного життя

Про це повідомила дружина гумориста в Instagram, передає RegioNews.

Вона зазначила, що причиною розлучення стали зради з боку чоловіка. Пара намагалася зберегти стосунки — зокрема, відвідувала сеанси психотерапії, але це не допомогло.

Ольга також заявила, що перерахувала всі кошти, зібрані на лікування Віктора після поранення на фронті, безпосередньо на його рахунок і оприлюднила документи.

Розлучення пройде мирно — подружжя уклало угоду й вирішило не розголошувати деталей.



Нагадаємо, українська акторка Наталка Денисенко також нині переживає непростий період розлучення з чоловіком-актором Андрієм Федінчиком.