Гуморист Розовий розлучається після року шлюбу: що сталося
Відомий комік і зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий розлучається з дружиною Ольгою після року спільного життя
Про це повідомила дружина гумориста в Instagram, передає RegioNews.
Вона зазначила, що причиною розлучення стали зради з боку чоловіка. Пара намагалася зберегти стосунки — зокрема, відвідувала сеанси психотерапії, але це не допомогло.
Ольга також заявила, що перерахувала всі кошти, зібрані на лікування Віктора після поранення на фронті, безпосередньо на його рахунок і оприлюднила документи.
Розлучення пройде мирно — подружжя уклало угоду й вирішило не розголошувати деталей.
Нагадаємо, українська акторка Наталка Денисенко також нині переживає непростий період розлучення з чоловіком-актором Андрієм Федінчиком.
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