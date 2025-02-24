Дружина Олега Ляшка Росіта подала на розлучення

фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє "Главком" з посиланням на свої джерела в оточенні політика, передає RegioNews.

Зазначається, що судовий процес триває з вересня 2024 року.

На початку грудня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення, яким відвів 15 днів екснардепу Олегу Ляшку на подання відзиву на позовну заяву дружини.

Найближче засідання заплановано на 3 березня.

Як відомо, у червні 2018 року народний депутат VIII скликання Олег Ляшко одружився з Росітою Сайранен після 20 років спільного життя.

У травні 2020 року Росіта народила хлопчика Олександра. Подружжя також виховує доньку Владиславу (2002).

У жовтні 2022-го колишній нардеп мобілізувався до війська.

Восени 2024 року Ляшка призначили командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади.

Нагадаємо, колишній радник Офісу президента, відомий блогер Олексій Арестович та його третя дружина Анастасія також розлучаються. Відповідне рішення вони прийняли після 10 років шлюбу