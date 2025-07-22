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22 липня 2025, 23:55

Дружина Остапчука пояснила, чому в них досі не було весілля

22 липня 2025, 23:55
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Фото з відкритих джерел
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Катерина Остапчук розповіла, чому вона і її чоловік досі не провели весілля. Вона також зізналась прихильникам, які пропозиції руки та серця їй до душі

Про це повідомляє "Люкс ФМ", передає RegioNews.

Ведучий і Володимир Остапчук виховують маленького сина Тимофія (народився в грудні 2024 року). Проте досі пара не влаштувала гучного весілля. Прихильники поцікавились у Катерини, чому вони досі не зробили для себе таке свято.

Катерина Остапчук зазначила, що вона хоче, щоб все було по-особливому. Вона зізналась, що їй подобається дивитися в соцмережах відео, де чоловіки роблять пропозицію. Проте сама вона не хоче постановочних зйомок. Головне для неї - щоб Володимир сам це захотів, і щоб це було для них двох.

"Якщо ви зараз подумали, що я така мила й невибаглива, то обручка має бути Tiffany. Я фанатка фільму Сніданок у Тіффані", - все ж жартома додала Катерина.

Нагадаємо, раніше ведучий Володимир Остапчук разом із дружною Катериною та маленьким сином переїхав зі столиці. Катерина в соцмережах казала про те, що в їхній столичній квартирі часто було гучно, бо поруч була залізниця. Тепер вони переїхали в область.

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