"Холостяк" Тарас Цимбалюк показав фото з крапельницею і розповів про проблеми зі здоров'ям
Актор Тарас Цимбалюк розповів про важкий стан здоров'я. "Холостяк" показав прихильникам фото, де він лежить із крапельницями
Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.
За словами Тараса Цимбалюка, він отруївся і в шоці від свого стану. Актор опублікував фотографію, де можна побачити, як він лежить під крапельницею. Схоже, саме це йому порадили лікарі.
"Холостяк" розповів прихильникам, що він використовував крапельниці, а також купував ліки. Цимбалюк додав, що тепер він просто чекає покращення свого стану, адже у нього багато роботи.
Нагадаємо, актор Тарас Цимбалюк стане героєм наступного сезону шоу "Холостяк". Зйомки проєкту вже стартували. Новий сезон із зіркою "Спіймати Кайдаша" очікується на екранах вже восени цього року.
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