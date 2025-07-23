Фото: YouTube

Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.

За словами Тараса Цимбалюка, він отруївся і в шоці від свого стану. Актор опублікував фотографію, де можна побачити, як він лежить під крапельницею. Схоже, саме це йому порадили лікарі.

"Холостяк" розповів прихильникам, що він використовував крапельниці, а також купував ліки. Цимбалюк додав, що тепер він просто чекає покращення свого стану, адже у нього багато роботи.

Нагадаємо, актор Тарас Цимбалюк стане героєм наступного сезону шоу "Холостяк". Зйомки проєкту вже стартували. Новий сезон із зіркою "Спіймати Кайдаша" очікується на екранах вже восени цього року.