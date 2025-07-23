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23 липня 2025, 19:04

Дар’я Кацуріна несподівано відписалась від Dantes: чи означає це кінець їхніх стосунків

23 липня 2025, 19:04
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фото: соцмережі
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Дар’я Кацуріна припинила стежити за сторінкою свого партнера, співака Dantes, у соціальних мережах

Про це повідомляє За кадром Шоубізнес Блогери, передає RegioNews.

Раніше вона активно підтримувала його, не пропускаючи жодного допису. Це викликало хвилю припущень серед користувачів, які одразу почали поширювати чутки про можливе розставання пари.

Минулого вікенду Dantes виступав у Києві, у той час як Дар’я перебувала за кордоном і ділилася світлинами з відпочинку. Відтоді спільних фото чи публічних проявів їхніх стосунків у мережі не було. Зі сторони пари поки немає ні офіційних коментарів, ні спростувань цих чуток.

Відсутність інформації породжує ще більше запитань. Тишу, що панує навколо їхніх стосунків, деякі сприймають як мовчазну відповідь. У будь-якому разі, прихильники пари уважно слідкують за розвитком подій і чекають на офіційні пояснення.

Нагадаємо, росіяни атакували студію, де Надя Дорофєєва записувала кліп.

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