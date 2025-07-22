05:40  22 липня
На Прикарпатті 23-річний водій на смерть збив пішохода
04:35  22 липня
Згорів вщент: у Львові під час руху спалахнув електроскутер
00:35  22 липня
У Бучі шукають хуліганів, які запустили феєрверк
UA | RU
UA | RU
22 липня 2025, 03:00

Солістка Go_A йде у сольне плавання: що відомо

22 липня 2025, 03:00
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Катерина Павленко запустила окремий проєкт. Тепер вона виступатиме сольно, а не в складі Go_A

Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.

Катерина Павленко представила сольний проєкт "monokate". Перший виступ у такому амплуа відбувся під час Atlas Festival. Катерина Павленко виконала свої авторські пісні, і вони відрізняються від стилю Go_A. За словами артистки, це вже "фулл бенд, рок" і все, як вона хотіла.

При цьому музичний оглядач Роман Бутурлакін, який був на фестивалі, припускає, що гурт може вже не воз'єднатися.

"Офіційно: Катерина Павленко вирішила тимчасово припинити роботу в Go_A". Але наскільки ця "тимчасовість" справді тимчасова - питання відкрите. Зараз, набравшись терпіння, усі чекають на офіційну заяву самої артистки", - каже він.

Довідка. До гурту Go_A Катерина Павленко приєдналась у 2012 році. У 2020 році фольк-колектив виграв на Національному відборі на Євробачення з піснею "Соловей". Цю композицію Європа не почула, бо сталась пандемія. Уже в 2021 році бенд представив Україну на Євробаченні, але вже з піснею "Шум". Тоді вони здобули 5-те місце у фіналі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
На Курщині прикордонники взяли в полон російського морпіха
22 липня 2025, 06:40
Житель Запоріжжя наштрикнувся на металевий паркан і звисав головою донизу
22 липня 2025, 06:10
На Прикарпатті 23-річний водій на смерть збив пішохода
22 липня 2025, 05:40
Під Чернівцями у колодязі виявили тіло чоловіка
22 липня 2025, 05:05
Згорів вщент: у Львові під час руху спалахнув електроскутер
22 липня 2025, 04:35
Розвідники показали, як знищують російські системи ППО на Донбасі
22 липня 2025, 03:55
Співак Святослав Вакарчук пояснив, чому уникає публічних розмов про дітей
22 липня 2025, 03:20
На Рівненщині пожежа забрала життя чоловіка
22 липня 2025, 02:40
Донька Олі Полякової розповіла, як дорого жити в США
22 липня 2025, 02:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »