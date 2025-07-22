Фото з відкритих джерел

Катерина Павленко запустила окремий проєкт. Тепер вона виступатиме сольно, а не в складі Go_A

Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.

Катерина Павленко представила сольний проєкт "monokate". Перший виступ у такому амплуа відбувся під час Atlas Festival. Катерина Павленко виконала свої авторські пісні, і вони відрізняються від стилю Go_A. За словами артистки, це вже "фулл бенд, рок" і все, як вона хотіла.

При цьому музичний оглядач Роман Бутурлакін, який був на фестивалі, припускає, що гурт може вже не воз'єднатися.

"Офіційно: Катерина Павленко вирішила тимчасово припинити роботу в Go_A". Але наскільки ця "тимчасовість" справді тимчасова - питання відкрите. Зараз, набравшись терпіння, усі чекають на офіційну заяву самої артистки", - каже він.

Довідка. До гурту Go_A Катерина Павленко приєдналась у 2012 році. У 2020 році фольк-колектив виграв на Національному відборі на Євробачення з піснею "Соловей". Цю композицію Європа не почула, бо сталась пандемія. Уже в 2021 році бенд представив Україну на Євробаченні, але вже з піснею "Шум". Тоді вони здобули 5-те місце у фіналі.