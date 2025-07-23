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23 липня 2025, 04:20

Співачка Анна Трінчер розповіла, як її шантажували інтимним відео

23 липня 2025, 04:20
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Фото: YouTube
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Співачка Анна Трінчер розповіла, чому не робить більше інтимні фото чи відео. За її словами, у неї був із цим гіркий досвід

Про це співачка розповіла у своєму шоу на YouTube, передає RegioNews.

За словами Анни Трінчер, один із її колишніх якось сказав, що залишив їй сюрприз в її телефоні. Коли вона перевірила галерею, то побачила там запис їхнього сексу. При цьому артистка тоді навіть не знала, що він знімає це. З тих пір вона більше ніколи не надсилає партнерам еротичні фото та не дозволяє знімати відео з інтимом.

"Він потім шантажував мене. У моменті здається, що це любов, ви можете довіряти цій людині, а потім ця людина може стати монстром і псувати вам життя", - розповіла артистка.

Довідка. Співачка Анна Трінчер була заміжня за відомим блогером Олександром Володиним. Вони одружились у 2021 році, проте вже через два роки оголосили про розлучення. Зараз артистка не розповідала, чи є в неї нові стосунки.

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