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Фронтмен "Океан Ельзи" не дуже часто говорить про родину. Святослав Вакарчук пояснив, що робить це не випадково

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Святослав Вакарчук зізнався, що насправді в нього є багато фотографій з родиною. Зокрема, з його дітьми. Проте він не хоче показувати це широкій аудиторії. Хоч нещодавно він і показав фото з маленькими сином та донькою, але такі випадки він назвав винятками.

"Я не приховую, а щиро вважаю, що є особисті кордони, які для мене мають бути особистими. Мені хочеться так. Я не хочу бути в тренді й показувати все. Але деколи буває таке, що хочеш поділитися сокровенним, просто є настрій. Я багато маю фотографій дітей, які роблю я або родичі. Я дуже радію й думаю, що, а можливо, інші люди теж порадіють, як і я радію за всіх дітей", - каже артист.

Довідка. До 2021 року Святослав Вакарчук був у стосунках з Лялею Фонарьовою. Вони разом виховували її доньку від першого шлюбу, яку він вдочерив згодом (Діану). У червні 2021 року пара оголосила про розрив.

У Вакарчука троє дітей. Дві доньки — Діана та Соломія, а також син Іван.