Співак Святослав Вакарчук пояснив, чому уникає публічних розмов про дітей
Фронтмен "Океан Ельзи" не дуже часто говорить про родину. Святослав Вакарчук пояснив, що робить це не випадково
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
Святослав Вакарчук зізнався, що насправді в нього є багато фотографій з родиною. Зокрема, з його дітьми. Проте він не хоче показувати це широкій аудиторії. Хоч нещодавно він і показав фото з маленькими сином та донькою, але такі випадки він назвав винятками.
"Я не приховую, а щиро вважаю, що є особисті кордони, які для мене мають бути особистими. Мені хочеться так. Я не хочу бути в тренді й показувати все. Але деколи буває таке, що хочеш поділитися сокровенним, просто є настрій. Я багато маю фотографій дітей, які роблю я або родичі. Я дуже радію й думаю, що, а можливо, інші люди теж порадіють, як і я радію за всіх дітей", - каже артист.
Довідка. До 2021 року Святослав Вакарчук був у стосунках з Лялею Фонарьовою. Вони разом виховували її доньку від першого шлюбу, яку він вдочерив згодом (Діану). У червні 2021 року пара оголосила про розрив.
У Вакарчука троє дітей. Дві доньки — Діана та Соломія, а також син Іван.