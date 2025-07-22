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Маша Полякова, яка нещодавно вийшла заміж, розповіла, як у США непросто. За словами дівчини, знайти квартиру дуже складно

Про це Маша Полякова розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну, передає RegioNews.

Маша розповіла, що поки живе з родиною чоловіка, а вже з 1 вересня вони переїздять на квартиру в Бостоні. Проте жити вони будуть з другом, бо орендувати житло лише вдвох дуже дорого. На місяць на життя парі потрібно 4 тисячі доларів — і цю суму Маша назвала мінімумом.

Дівчині складно, зокрема, тому, що вона не має права заробляти. Це пов'язано з правилами щодо студентської візи.

"Але, оскільки у мене студентська віза я взагалі не маю право тут нічого заробляти — це протизаконно. Мені допомагають батьки й зараз я взагалі живу з сім'єю Едена. Та й знайти квартиру тут не так вже і просто, а якщо ти студент, то ще складніше. Зараз ми зняли хату в Олстоні — він вважається не дуже, бо це спальний район. Це 40 хвилин їхати на метро до університету. Слава богу в Едена є машина і доїжджати до університету будемо за 15 хвилин”, - розповіла Маша Полякова.

Нагадаємо, нещодавно старша донька Олі Полякової здивувала новиною про весілля. Маша вийшла заміж за молодого музиканта Едена Пассареллі. Зіркова мама у соціальній мережі привітала доньку і новоспеченого зятя.