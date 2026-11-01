Росіяни атакували Сумщину: постраждали шестеро цивільних

Фото: ДСНС Сумщини

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Під ворожими ударами опинилися об'єкти цивільної інфраструктури, автотранспорт і нежитлова будівля у Сумській та Конотопській громадах.

Крім того, вночі російський безпілотник атакував житловий сектор Глухівської громади. Під час ліквідації пожежі російські війська завдали повторного удару по місцю, де працювали рятувальники.

За інформацією ДСНС, особовий склад не постраждав.

Усі пожежі ліквідували, території обстежили.

Нагадаємо, вночі 1 листопада на території Острозької громади на Рівненщині внаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок. За даними ДСНС, постраждали четверо людей.