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Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Анна Кошмал недавно родила дочь. Встретить ее из роддома и поздравить пришли друзья и близкие. На одной из фотографий есть актер Федор Гурница. В результате поклонники стали считать, что это и есть ее муж.

"Это мой любимый прикол, потому что после фотографии, когда Федор и другие мои друзья приехали поздравить меня в роддоме, пошли эти сплетни о том, что Федя мой муж. Он мой очень близкий и замечательный друг. Он очень дорогой моему сердцу человек, но он не мой муж", - пояснила Анна Кошмал.

Справка: Анна Кошмал — украинская актриса. до сих пор не говорит, кто ее муж. Известно лишь, что он как-то связан с кино. Многим зрителям знакома по проектам "Сваты", "Домик на счастье", "Папик" и другие. В 2017 году она вышла замуж. В 2018 году она родила сына Михаила. Уже в марте 2025 года Анна родила дочь Софию. При этом актриса до сих пор не говорит, кто ее мужчина. Известно лишь, что он как-то связан с кино.