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09 июля 2025, 04:05

Жена Тимура Мирошниченко объяснила, почему они сменили имя сыну

09 июля 2025, 04:05
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Фото: YouTube
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Тимур Мирошниченко и его жена Инна сменили имя своему сыну. Оказывается, что мальчика не всегда звали Марселем

Об этом жена телеведущего рассказала в интервью Рамине Эсхакзай, передает RegioNews.

По словам Инны, когда она и Тимур усыновили сына Марселя, у него было другое имя. Она отметила, что почему боялась, что его найдут биологические родители и украдут. Инна беспокоилась, что биологические родители мальчика могут ему навредить. Она хочет, чтобы он все узнал только тогда, когда будет морально готов к этому.

При этом у адвоката есть данные о его родителях. Инна даже нашла информацию о них в реестре судебных решений.

"У нас есть их фамилии, имя, отчество, регистрационные номера учетной карточки налогоплательщиков и их регистрация на момент лишения родительских прав. Я с этой информацией делала только то, что первое время мониторила регистр судебных решений и смотрела, чем они там живут. Их очень часто привлекали к ответственности за какие-то бытовые на основе алкоголя ссоры, драки и все такое. Я так следила за их жизнью. С 2022 года никаких решений нет, поэтому не знаю, прекратили ли они, или уехали. Ничего не знаю", - рассказала Инна Мирошниченко.

Справка. Ведущий Тимур Мирошниченко и адвокат Инна поженились в 2018 году. В том же году у них родилась дочь Мия. Уже в 2019 году у них родился сын Марк. В 2023 году пара усыновила двухлетнего мальчика, которого назвали Марселем. Через год у них в семье снова произошло пополнение: усыновили 8-летнюю девочку Ангелину.

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