12:02  07 липня
Melovin просто зі сцени оголосив про мобілізацію: де служитиме артист
10:48  07 липня
У Києві судитимуть експравоохоронця, який скоїв смертельну ДТП
10:16  07 липня
На Буковині службовий пес допоміг затримати порушників кордону
UA | RU
UA | RU
08 липня 2025, 03:20

Роздавали хліб і каву: Потап розповів, де він був, коли почалась повномасштабна війна

08 липня 2025, 03:20
Читайте также на русском языке
Фото: YouTube
Читайте также
на русском языке

Репер Потап заявив, що на початку повномасштабної війни він допомагав українським біженцям на кордоні. За його словами, там він провів щонайменше кілька днів

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Репер Потап під час повномасштабної війни більше часу знаходиться в Іспанії. В нещодавньому інтерв'ю він розповів, що коли повномасштабне вторгнення сталось він знаходився у Мадриді. О 5:45 ранку він вже був "на телефоні", бо його працівники були в Києві. Також серед них були люди з Сум, які розповідали йому про початок війни та обстрілів.

"Тоді я не вже не спав. Відтоді життя українців змінилося в усьому світі: хто б де не перебував і за яких обставин. Я наступного дня мав повертатися до Києва, але небо закрили", - заявив артист.

При цьому повернутися до України наземним транспортом він не наважився. За його словами, він залишився допомагати українським біженцям на кордоні, а потім шукав притулку в Молдові, куди приїхав з Іспанії.

"Я приїхав до Молдови через два дні. І в той бік уже був великий потік біженців. І коли я опинився на кордоні, то я почав працювати з тими людьми: ми роздавали хліб, каву, обіймалися… Два дні провів на кордоні. Тоді до мене приїхав мій син", - розповів репер.

Нагадаємо, нещодавно Потап потрапив у скандал. Він опублікував відео, зроблене штучним інтелектом, де нібито б'ються Тіна Кароль та Світлана Лобода. Тіна Кароль відреагувала на це, і назвала його відео "порожнечею". При цьому вона назвала колишнього колегу по шоу "Голос" тим, хто "видаючи свій фальшивий образ за наше життя, до якого він вже давно не має ніякого відношення".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес артист
Melovin просто зі сцени оголосив про мобілізацію: де служитиме артист
07 липня 2025, 12:02
"Це все брєдятіна": Сергій Притула відповів на звинувачення в тому, що він нібито бере гроші з донатів
05 липня 2025, 02:40
Повністю втратили дім: співачка Олена Тополя закликала допомогти її сусідам, в будинок яких влучила ракета
05 липня 2025, 02:20
Всі новини »
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
У дендропарку в Білій Церкві виявили тіло людини
08 липня 2025, 05:05
У Миколаєві легковик на смерть збив пішохода
08 липня 2025, 04:35
Борш, сирники, каша: Євген Клопотенко розповів, що з української кухні сподобалось Еммануелю Макрону
08 липня 2025, 03:55
В Україні стрімко дорожчає м'ясо: які зараз ціни
08 липня 2025, 03:40
У Чернівцях у річці Прут потонули хлопець та жінка
08 липня 2025, 03:05
В Україні будівництво подорожчало на понад 70%
08 липня 2025, 02:45
Співачка Христина Соловій показала фото з братом, який вперше за довгий час приїхав зі служби
08 липня 2025, 02:30
Ціни на вершкове масло в світі зросли: з чим це пов'язано
08 липня 2025, 02:15
На Закарпатті мотоцикліст на швидкості влетів у магазин: байкер помер
08 липня 2025, 01:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Михайло Ткач
Віктор Шлінчак
Всі блоги »