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Репер Потап заявив, що на початку повномасштабної війни він допомагав українським біженцям на кордоні. За його словами, там він провів щонайменше кілька днів

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Репер Потап під час повномасштабної війни більше часу знаходиться в Іспанії. В нещодавньому інтерв'ю він розповів, що коли повномасштабне вторгнення сталось він знаходився у Мадриді. О 5:45 ранку він вже був "на телефоні", бо його працівники були в Києві. Також серед них були люди з Сум, які розповідали йому про початок війни та обстрілів.

"Тоді я не вже не спав. Відтоді життя українців змінилося в усьому світі: хто б де не перебував і за яких обставин. Я наступного дня мав повертатися до Києва, але небо закрили", - заявив артист.

При цьому повернутися до України наземним транспортом він не наважився. За його словами, він залишився допомагати українським біженцям на кордоні, а потім шукав притулку в Молдові, куди приїхав з Іспанії.

"Я приїхав до Молдови через два дні. І в той бік уже був великий потік біженців. І коли я опинився на кордоні, то я почав працювати з тими людьми: ми роздавали хліб, каву, обіймалися… Два дні провів на кордоні. Тоді до мене приїхав мій син", - розповів репер.

Нагадаємо, нещодавно Потап потрапив у скандал. Він опублікував відео, зроблене штучним інтелектом, де нібито б'ються Тіна Кароль та Світлана Лобода. Тіна Кароль відреагувала на це, і назвала його відео "порожнечею". При цьому вона назвала колишнього колегу по шоу "Голос" тим, хто "видаючи свій фальшивий образ за наше життя, до якого він вже давно не має ніякого відношення".