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Во Франции каждый год проводят неделю высокой моды. В этот раз витрины в Париже оформил известный дизайнер из Украины

Об этом дизайнер рассказал в Instagram, передает RegioNews.

Впервые в истории украинской моды украинский бренд оформил 12 витрин сети универмагов "Галери Лафайет" (Galeries Lafayette) в центре Парижа. Это произошло в честь 10-летия бренда Ruslan Baginskiy.

Фасад главного здания Galeries Lafayette украсили баннером бренда в цветах украинского флага. Проект является частью официальной программы Недели высокой моды во Франции.

"27 миллионов человек в год, легендарные витрины и стены Galeries Lafayette, обычно оформляющие мировые гиганты моды, — теперь рассказывают об Украине! До конца августа!! О Ruslan Baginskiy, о моде, ремесле и традициях, об украинском авангарде и силе украинской культуры", - написал Руслан Багинский.

Справка. Руслан Багинский – украинский дизайнер головных уборов и аксессуаров. Вещи от бренда Ruslan Baginskiy неоднократно привлекали внимание звезд: эти шляпы любит певица Мадонна, а также Тейлор Свифт и Майли Сайрус, и многие другие селебрити мирового уровня.

Кроме того, в феврале 2020 года первая леди Украины Елена Зеленская надевала шляпу от Руслана Багинского, когда была на приеме у Папы Римского Франциска.