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Певцы Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) удивили поклонников новым появлением вместе. Они опубликовали видео, в котором намекнули на дуэт как в старые времена

Такое видео артисты опубликовали в Instagram, передает RegioNews.

Ровно пять лет назад группа "Время и Стекло" выпустила последнюю песню "Last Dance". Теперь в ту же дату Надя Дорофеева и Позитив опубликовали видео, где они сидят вместе на пресс-конференции.

В шутливом видео артисты уклоняются на все вопросы о возможном возвращении. Однако впоследствии на вопрос "когда это произойдет" они говорят четкое – "завтра". Поэтому, скорее всего, уже 9 июля поклонников дуэта ждут новости.

Справка. "Время и Стекло" – популярный украинский поп-дуэт. Они дебютировали в 2010 году и впоследствии стали топовыми артистами на украинской сцене. Группа существовала 10 лет. В 2020 году они объявили о завершении сотрудничества. Сегодня Надя Дорофеева и Позитив продолжают выступать, но как сольные исполнители.