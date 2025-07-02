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У Дніпрі відбулась церемонія театральних нагород. Одним з переможців виявився режисер із Запоріжжя

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У Дніпрі відбулась церемонія оголошення переможців ювілейного XXX Фестивалю-конкурсу на найвищу театральну нагороду Придніпров’я "Січеславна". Вистава запорізького режисера Віктора Попова "Хто я є" отримала одразу три нагороди:

Гран-прі конкурсу;

визнана найкращою виставою камерної сцени;

робота Віктора Попова – найкращою режисерського роботою.

Нагадаємо, що Сумський театр імені Щепкіна скасував вистави до кінця сезону. Причиною стала нестабільна безпекова ситуація в регіоні.