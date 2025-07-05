Фото: Ірпінська міська рада

Знімальна команда Netflix знімає документальну стрічку в Ірпені. Героями фільму будуть українці, які через російську агресію втратили домівки

Про це повідомляє Ірпінська міська рада, передає RegioNews.

Netflix знімає в Ірпені документальний фільм. Стрічка буде присвячена російській агресії проти України. Над проєктом працює відомий американський оператор-постановник і кінематографіст Джейк Свантко.

Героями фільму стали місцеві жителі модульного містечка в Ірпені. Це люди, які втратили свої будинки внаслідок наступу російських військових. Основна мета фільму — показати злочини росіян, механізми ухилення від міжнародних санкцій та вплив цих процесів на життя звичайних українців.

Відомо, що після України команда вирушить до США, Великої Британії та інших країн. Коли робота буде завершена, стрічка буде доступна на Netflix.

Нагадаємо, раніше на Брюссельському кінофестивалі отримав нагороду фільм про українських жінок-медиків на фронті. Це стрічка українського режисера Єгора Трояновського про двох подруг, які допомагають військовим.