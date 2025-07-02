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Співачка Олена Тополя розповіла, як зараз вона живе у квартирі, яку зруйнував російський обстріл. За її словами, базові речі на місці

Про це Олена Тополя розповіла в інтерв'ю РБК, передає RegioNews.

Співачка підкреслила, що вона залишається у своїй квартирі. Вона пояснила це тим, що базові речі там є. Тобто, ліжко, вода та газ. Артистка описала це словами: "жити можна".

При цьому Олена та Тарас Тополя вже подали заявку на "єВідновлення". Проте співачка думає, що чекати на державну допомогу доведеться щонайменше кілька місяців. Тому зараз вони з чоловіком шукають нове житло.

Нагадаємо, що в ніч на 23 червня під час обстрілу Києва одна з ракет влучила в багатоповерхівку в Шевченківському районі. Поруч живуть Тарас та Олена Тополя з дітьми. Фронтмен гурту "Антитіла" казав, що, на щастя, всі залишились живими. Однак було пряме влучання сталося в будинок навпроти.