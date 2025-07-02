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Співачка Тоня Матвієнко розповіла про агресивного таксиста, з яким вона зіткнулась. Історія закінчилась тим, що артистка звернулась до правоохоронців

Про це вона написала в Instagram, передає RegioNews.

Інцидент стався 30 червня. За словами артистки, водій з самого початку поїздки поводився не дуже ввічливо. Наприклад, коли вона попросила закрити вікно, він відреагував грубістю і відмовлявся йти на зустріч. Але згодом водій почав говорити неадекватні речі, і артистка попросила зупинити машину. Проте він не зупинявся. Тоді артистка була вимушена відкрити двері на ходу, і лише це змусило його зупинитися.

"Але на цьому все не закінчилось: водій вийшов з машини й вдарив мене спочатку в голову, а потім у плече. Я звернулася до правоохоронних органів. Ця доба для мене була приниженням і шоком! Камер не було. Свідків не було. У водія своя історія. Заява написана", - розповіла Тоня Матвієнко.

Довідка. Тоня Матвієнко — українська співачка, Заслужена артистка України. Артистка має двох доньок. З 2017 року Тоня Матвієнко у шлюбі зі співаком Арсеном Мірзояном.