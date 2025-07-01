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01 липня 2025, 05:45

Фільм про українських жінок-медиків на фронті отримав престижні нагороди

01 липня 2025, 05:45
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Фото: Суспільне
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Українська стрічка про двох подруг, які стали медиками на фронті, відзначили за кордоном. Фільм отримав одразу дві нагороди

Про це повідомляє Brussels International Film Festival, передає RegioNews.

Документальний фільм "Куба й Аляска" отримала дві нагороди на Брюссельському кінофестивалі. Це стрічка українського режисера Єгора Трояновського про двох подруг парамедикинь.

Стрічка розповідає про найкращих подруг, які разом працюють медиками на передовій і допомагають військовим. У фільмі піднімається тема того, як повертатися до минулого життя, коли війна вкоренилась глибоко в голові. В описі фільму зазначають, що війна змінила героїнь, але не знищила їх.

На Брюссельському кінофестивалі стрічка отримала перемогу у двох номінаціях: "Приз від журі" та "Приз глядацьких симпатій".

Нагадаємо, у Дніпрі нещодавно стартували зйомки фільму "Воїни світла. Митці". Стрічку присвятили українським артистам, які під час повномасштабної війни відправились на фронт.

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