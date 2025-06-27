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27 червня 2025, 04:45

"Ніхто цього не бачить": серіал за участі українських журналістів про війну отримав престижну нагороду

27 червня 2025, 04:45
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Фото: YouTube
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Серіал про хакерів та шпіонів на війні отримав нагороду за стрічку. Проєкт розповідає про те, як інструментом війни стала дезінформація та цифрові атаки

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

Документальний серіал "Ніхто цього не бачить" (Niemand die het ziet) отримав нагороду Нідерландської гільдії режисерів. Це геополітичний трилер, який розповідає про нову реальність, де солдатами у війні також стають хакери та шпигуни. Серіал слідкує за різними героями: в Нідерландах, Україні, Тайвані та Брюсселі.

Україні приділили особливу увагу, оскільки вона стала "передовою лабораторією гібридної війни". В епізоді про Україну, зокрема, показали роботу редакції Української правди в умовах блекауту (восени 2022 року). Відомо, що зйомки тривали кілька місяців. Один з епізодів був знятий у Бучі.

Прем’єра серіалу відбулася у січні 2024 року на голландському телеканалі NPO 2.

Нагадаємо, в Дніпрі стартували зйомки документального короткометражного фільму "Воїни світла: митці". Стрічка розкаже про українських артистів, які пішли на фронт. Це, зокрема, актори, художники, музиканти, які зараз служать у війську.

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