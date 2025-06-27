Співачка Джамала опинилась в лікарні перед виступами: що сталось
Артистка неочікувано показала фото з лікарні. За словами Джамали, вона отримала травму
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
Джамала розповіла, що вона пошкодила собі ногу. Проте артистка не стала ділитися подробицями. Судячи з кадрів, які вона опублікувала, вона все ж звернулась до медиків. При цьому Джамала не збирається відмовлятися від найближчих виступів.
"Не зламала. Але, здається, виступи без підборів", - написала вона в соцмережі.
Нагадаємо, раніше співачка Джамала розповідала, що сталось з її легендарним костюмом з Євробачення. Як з'ясувалось, його більше в неї немає: хтось вкрав вбрання, в якому вона перемогла на пісенному конкурсі.
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