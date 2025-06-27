Фото: YouTube

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Джамала розповіла, що вона пошкодила собі ногу. Проте артистка не стала ділитися подробицями. Судячи з кадрів, які вона опублікувала, вона все ж звернулась до медиків. При цьому Джамала не збирається відмовлятися від найближчих виступів.

"Не зламала. Але, здається, виступи без підборів", - написала вона в соцмережі.

Фото: Instargam

Нагадаємо, раніше співачка Джамала розповідала, що сталось з її легендарним костюмом з Євробачення. Як з'ясувалось, його більше в неї немає: хтось вкрав вбрання, в якому вона перемогла на пісенному конкурсі.