Фото: YouTube

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Джамала рассказала, что она повредила себе ногу. Однако артистка не стала делиться подробностями. Судя по кадрам, которые она опубликовала, она все же обратилась к медикам. При этом Джамала не намерен отказываться от ближайших выступлений.

"Не сломала. Но, кажется, выступления без каблука", - написала она в соцсети.

Фото: Instargam

Напомним, ранее певица Джамала рассказывала, что произошло с ее легендарным костюмом с Евровидения. Как выяснилось, его больше у нее нет: кто-то украл наряды, в которых она победила на песенном конкурсе.