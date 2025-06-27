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27 июня 2025, 02:25

Певица Джамала оказалась в больнице перед выступлениями: что произошло

27 июня 2025, 02:25
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Фото: YouTube
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Артистка неожиданно показала фото из больницы. По словам Джамалы, она получила травму

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Джамала рассказала, что она повредила себе ногу. Однако артистка не стала делиться подробностями. Судя по кадрам, которые она опубликовала, она все же обратилась к медикам. При этом Джамала не намерен отказываться от ближайших выступлений.

"Не сломала. Но, кажется, выступления без каблука", - написала она в соцсети.

Фото: Instargam

Напомним, ранее певица Джамала рассказывала, что произошло с ее легендарным костюмом с Евровидения. Как выяснилось, его больше у нее нет: кто-то украл наряды, в которых она победила на песенном конкурсе.

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