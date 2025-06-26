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26 червня 2025, 05:20

"Хотіла піти": співачка Тоня Матвієнко відверто розповіла про проблеми у шлюбі з чоловіком

26 червня 2025, 05:20
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Фото: YouTube
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Тоня Матвієнко зізналась, що в неї та Арсена Мірзояна був складний період. Співачка навіть думала про розлучення

Про це артистка розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній, передає RegioNews.

В інтерв'ю Тоня Матвієнко зізналась, що в неї з чоловіком Арсеном Мірзояном були складні части. Це сталось, коли народилась їхня донька. Тоді, згадує Тоня, її чоловік багато гастролював.

"Він просто знав, що я з мамою, у мене все добре. А у нього такий злет, взагалі не до мене. Я це розуміла, але мене це страшно ображало, бо жінці потрібна увага. Це приводило до криз", - зізналась вона.

Мірзоян не помічав проблеми, бо дружина нічого не говорила, проте в один момент Тоня сказала все.

"Терпіла і терпіла занадто я. Він продовжував, так скажемо, знущатися, і все, сталася така точка, що я сказала: "Не можу". Хотіла піти. Я йому казала: "Якщо в тебе немає часу на мене, відпусти мене, тому що я хочу бути щаслива. Або ти мені приділяєш увагу, або ми не разом", - розповіла Матвієнко.

Після цього подружжя мало відверту розмову і в їхніх стосунках все знову налагодилось. Тепер співачка вважає, що потрібно було все говорити до того, як все дійшло до критичної точки.

Довідка. Тоня Матвієнко — популярна українська співачка, донька народної артистки України Ніни Матвієнко. Мати мала вплив на маленьку Тоню, часто брала її з собою на гастролі. У 1992 році на Майдані Незалежності Тоня заспівала Гімн України.

Першу доньку Уляну Тоня Матвієнко народила 1998 року. У 2016 році вона народила другу доньку Ніну від Арсена Мірзояна. У 2017 році вони одружились.

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