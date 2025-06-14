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Костюм, в якому Джамала перемогла на Євробаченні, зробив відомий дизайнер Іван Фролов. Цей образ став іконічним, але, як виявилось, костюм у співачки вкрали

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

У артистки в соцмережі прихильники співали про костюм з Євробачення. Фанатам було цікаво, чи зберігає ще Джамала цей одяг. Проте вона написала, що "на жаль, у неї його вкрали". При цьому подробиць артистка не розкрила.

Нагадаємо, що Джамала перемогла на Євробаченні-2016 у Швеції з піснею "1944". Костюм для виступу зробив відомий український дизайнер Іван Фролов. Образ складався зі штанів і сукні-плаща з масивними рукавами. Деякий час костюм знаходився в музеї гурту ABBA у Швеції, але потім його повернули артистці.