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25 июня 2025, 05:20

Актер "Дизель шоу" Гашенко объяснил, в каком случае он может уйти на фронт

25 июня 2025, 05:20
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Фото: YouTube
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Актер "Дизель шоу" Евгений Гашенко рассказал, что у него есть бронирование от мобилизации. При этом объяснил, в каком случае все может измениться и он может одеть военную форму

Об этом артист рассказал в интервью Алине Доротюк, передает RegioNews.

По словам Евгения Гашенко, у него есть бронирование от мобилизации. Он объяснил это тем, что работает на канале, который транслирует "Единые новости".

"Я понимаю, что если это затянется, тогда уже не до юмористических шоу будет. Если повторится история с 2022 годом, то тогда уже, пожалуй, пойдем туда", - сказал актер.

По мнению Евгения Гашенко, артисты приносят больше пользы войску благотворительной помощью.

"Мы, как артисты, сейчас больше пользы принесем Вооруженным Силам Украины, когда будем собирать средства, передавать автомобили, амуницию, РЭБы, дроны, все, что мы можем передать, кроме оружия. Мы это делаем упорно и стараемся как можно больше собрать", - говорит он.

Справка. Евгений Гашенко – актер, телеведущий, сценарист. Зрителям он знаком по проектам "Дизель Студио". Также у Гашенко были такие кино и телепроекты как "Папаньки", "Выжить любой ценой", "На троих".

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