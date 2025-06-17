14:49  17 червня
У Кіровоградській області четверо підлітків побили 13-річну дівчину
20:56  17 червня
У Києві вибухотехніки просто в руках виносили нерозірвані касетні боєприпаси з квартир
10:48  17 червня
В Одесі 7-річний хлопчик випав із вікна багатоповерхівки
UA | RU
UA | RU
17 червня 2025, 23:55

Співачка Анна Трінчер показала розкішний подарунок для бабусі та дідуся

17 червня 2025, 23:55
Читайте также на русском языке
Фото: YouTube
Читайте также
на русском языке

Співачка Анна Трінчер у соцмережі показала, який подарунок вона зробила дідусю та бабусі. Вони не стримали сліз, коли побачили це

Про це артистка розповіла на своїй сторінці в Instagram, передає RegioNews.

23-річна співачка розповіла, який подарунок вона зробила для бабусі та дідуся. За словами Анни Трінчер, відео вона не наважувалась опублікувати весь цей час, але все ж вирішила показати це світу.

Як виявилось, співачка подарувала бабусі та дідусю автомобіль. Дідусь не стримав сліз. Бабуся зворушливо сказала, що навіть не знає, чим може віддячити на такий подарунок. Співачка лише сказала їй, що найкращий спосіб віддячити — це щоб вони були щасливі.

"Рік тому подарувала ба і дідусю машину і чесно, до останнього сумнівалась, чи постити це відео… Нехай таких моментів буде якомога більше. Наберіть своїх і скажіть, що ви їх любите", - написала співачка.

Довідка. Анна Трінчер — українська акторка та співачка. Глядачам вона знайома за участю в шоу "Голос діти". Також вона знімалась в популярному серіалі "Школа" на 1+1.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес співачка
Співак Позитив розповів, як він таємно збирає гроші на майбутнє для доньки
17 червня 2025, 04:45
Співачка Альона Омаргалієва розповіла, як змінились її стосунки з чоловіком-військовим
17 червня 2025, 03:15
Співачка Солоха розповіла, скільки коштуватимуть її пологи
17 червня 2025, 02:25
Всі новини »
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
Росіяни вдарили КАБом по Сумщині: загинув цивільний, який відмовився евакуюватися
18 червня 2025, 00:25
Велика Британія запровадила нові санкції проти РФ
17 червня 2025, 23:45
У Києві волонтери врятували котів після атаки росіян: в одну з тварин госпіталізували з контузією
17 червня 2025, 23:25
Вбили і сховали тіло в авто: на Буковині чоловіка вбили через борг
17 червня 2025, 22:57
У Києві затримали чоловіка, який продавав "зняття з розшуку ТЦК"
17 червня 2025, 22:41
Сьогоднішні фото Києва та Тель-Авіва відрізнити неможливо
17 червня 2025, 22:33
На Рівненщині операторка служби 102 врятувала чоловіка, який хотів вчинити самогубство
17 червня 2025, 22:00
На Донеччині "Помста" знищила російську техніку та FPV-засідки окупантів
17 червня 2025, 21:38
Віце-премʼєр Чернишов, який переховується від НАБУ, розповів з-за кордону про майбутнє України
17 червня 2025, 21:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Всі публікації »
Остап Дроздов
Анна Гін
Вадим Денисенко
Всі блоги »