Фото: YouTube

Співачка Анна Трінчер у соцмережі показала, який подарунок вона зробила дідусю та бабусі. Вони не стримали сліз, коли побачили це

Про це артистка розповіла на своїй сторінці в Instagram, передає RegioNews.

23-річна співачка розповіла, який подарунок вона зробила для бабусі та дідуся. За словами Анни Трінчер, відео вона не наважувалась опублікувати весь цей час, але все ж вирішила показати це світу.

Як виявилось, співачка подарувала бабусі та дідусю автомобіль. Дідусь не стримав сліз. Бабуся зворушливо сказала, що навіть не знає, чим може віддячити на такий подарунок. Співачка лише сказала їй, що найкращий спосіб віддячити — це щоб вони були щасливі.

"Рік тому подарувала ба і дідусю машину і чесно, до останнього сумнівалась, чи постити це відео… Нехай таких моментів буде якомога більше. Наберіть своїх і скажіть, що ви їх любите", - написала співачка.

Довідка. Анна Трінчер — українська акторка та співачка. Глядачам вона знайома за участю в шоу "Голос діти". Також вона знімалась в популярному серіалі "Школа" на 1+1.