Фото: YouTube

Ілюстрації для фільму Hurry Up Tomorrow музиканта The Weeknd створив український художник Даніель Скрипник. Ці ілюстрації стали частиною міжнародної рекламної кампанії

Про це повідомили в UNITED24, передає RegioNews.

Нещодавно канадський співак Ейбел Тесфає презентував фільм Hurry Up Tomorrow. Офіційні постери створив Даніель скрипник, український художник. Працював над цими артами Даніель у бомбосховищах під час повномасштабної війни.

Довідка. Це не перша міжнародна робота Даніеля Скрипника. Раніше він разом із The Weeknd розробляв артбук The Source of Light. Співак неодноразово показував прихильникам роботи художника. Також Даніель працював з Брітні Спірс, Imagine Dragons та Біллі Айліш.

В одному з інтерв'ю художник говорив про те, що він працює також над проєктами з українськими діячами, і це його надихає.