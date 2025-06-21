15:55  20 июня
На Днепропетровщине военный устроил стрельбу во дворе, ранен ребенок
15:33  20 июня
На Сумщине растет количество случаев бешенства: уже 10 с начала года
11:06  20 июня
Леся Никитюк впервые стала мамой: телеведущая родила сына
UA | RU
UA | RU
21 июня 2025, 02:55

"Она прекрасно выглядит": певец Тарас Тополя рассказал, как относится к соблазнительным фото жены

21 июня 2025, 02:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Певец Тарас Тополя рассказал, что гордится женой. Ведь она сейчас вернулась к активной музыкальной карьере

Об этом артист рассказал в интервью Маричке Падалко, передает RegioNews.

По словам Тараса Тополи, он очень рад, что у его жены Алены сейчас активность в песнях и клипах. Он отметил, что она сейчас переводит старые песни с русского на украинский, создает новые, снимает видеоклипы, и она прекрасно смотрится. Тополь с гордостью говорит, что у него фантастическая жена.

Тарас отметил, что он поддерживает ее соблазнительные фото. По его словам, уже нужно много усилий, чтобы держать себя в тонусе. Елена — мать троих детей, и она прилагает много усилий, чтобы так хорошо выглядеть. Хотя в некоторых моментах он может сделать замечание.

"Это какие-то тиктоки были некоторые. Вот я заметил - и она их убрала. Я это ценю. Я говорю: "Смотри, представим, что это Ромашка посмотрит - не надо. Наш старшенький это прочтет - не надо". И она: "Действительно так" - и убрала", - рассказал Тарас.

При этом он признался, что эротические фото других женщин в соцсетях не ругают. По словам Тараса, если бы он это сделал, ему "дали бы дома на орехи".

Справка. Тарас Тополя — украинский певец, фронтмен группы "Антитела". С начала 2022 года вместе с участниками группы записался в ряды Территориальной обороны ВСУ. Также с марта того же года занимался Благотворительным фондом Антитела, целью которого была поддержка подразделений на войне.

С 2013 года женат на певице Елене Тополе. Вместе воспитывают троих детей: сыновей Марка и Романа, дочь Марию.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес артист музыка
"Холостяк" стартует: актер Тарас Цымбалюк показал фото со знаменитой красной дорожкой
20 июня 2025, 21:45
Украинский художник создал арты для фильма певца The Weeknd
20 июня 2025, 05:20
Группа Imagine Dragons создала игру с украинской символикой
20 июня 2025, 04:35
Все новости »
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
Престижную премию получил фильм о молодом британце, погибшем на войне в Украине
21 июня 2025, 02:25
В Ровенской области в ДТП пострадали трое детей
21 июня 2025, 01:05
Негатив в сторону ТЦК преувеличен: командир "Азова" Паламар объяснил, что происходит с мобилизацией
21 июня 2025, 00:40
Проблема мусорных баков в Запорожье: как бюджет тратит миллионы из-за вандалов
20 июня 2025, 23:35
Право на образование не освобождает от мобилизации: министр образования высказался о студентах старше 25 лет
20 июня 2025, 22:45
Эксперт заявил, что фортификации в Сумской области нужно было строить еще год назад
20 июня 2025, 21:55
"Холостяк" стартует: актер Тарас Цымбалюк показал фото со знаменитой красной дорожкой
20 июня 2025, 21:45
Одна из стран Европы готова отменить защиту для украинцев
20 июня 2025, 21:39
Во Львовской области руководитель благотворительного фонда обманул военных и волонтера на 1,3 млн грн
20 июня 2025, 21:29
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Все публикации »
Сергей Фурса
Максим Жорин
Остап Дроздов
Все блоги »