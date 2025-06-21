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Певец Тарас Тополя рассказал, что гордится женой. Ведь она сейчас вернулась к активной музыкальной карьере

Об этом артист рассказал в интервью Маричке Падалко, передает RegioNews.

По словам Тараса Тополи, он очень рад, что у его жены Алены сейчас активность в песнях и клипах. Он отметил, что она сейчас переводит старые песни с русского на украинский, создает новые, снимает видеоклипы, и она прекрасно смотрится. Тополь с гордостью говорит, что у него фантастическая жена.

Тарас отметил, что он поддерживает ее соблазнительные фото. По его словам, уже нужно много усилий, чтобы держать себя в тонусе. Елена — мать троих детей, и она прилагает много усилий, чтобы так хорошо выглядеть. Хотя в некоторых моментах он может сделать замечание.

"Это какие-то тиктоки были некоторые. Вот я заметил - и она их убрала. Я это ценю. Я говорю: "Смотри, представим, что это Ромашка посмотрит - не надо. Наш старшенький это прочтет - не надо". И она: "Действительно так" - и убрала", - рассказал Тарас.

При этом он признался, что эротические фото других женщин в соцсетях не ругают. По словам Тараса, если бы он это сделал, ему "дали бы дома на орехи".

Справка. Тарас Тополя — украинский певец, фронтмен группы "Антитела". С начала 2022 года вместе с участниками группы записался в ряды Территориальной обороны ВСУ. Также с марта того же года занимался Благотворительным фондом Антитела, целью которого была поддержка подразделений на войне.

С 2013 года женат на певице Елене Тополе. Вместе воспитывают троих детей: сыновей Марка и Романа, дочь Марию.