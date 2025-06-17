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17 июня 2025, 23:55

Певица Анна Тринчер показала роскошный подарок для бабушки и дедушки

17 июня 2025, 23:55
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Фото: YouTube
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Певица Анна Тринчер в соцсети показала, какой подарок она сделала дедушке и бабушке. Они не сдержали слез, когда увидели это

Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram, передает RegioNews.

23-летняя певица рассказала, какой подарок она сделала для бабушки и дедушки. По словам Анны Тринчер, видео она не решалась опубликовать все это время, но все же решила показать это миру.

Как оказалось, певица подарила бабушке и дедушке автомобиль. Дедушка не сдержал слез. Бабушка трогательно сказала, что даже не знает, чем может отблагодарить такой подарок. Певица только сказала ей, что лучший способ отблагодарить – это чтобы они были счастливы.

"Год назад подарила и дедушку машину и честно, до последнего сомневалась, постить ли это видео… Пусть таких моментов будет как можно больше. Наберите своих и скажите, что вы их любите", - написала певица.

Справка. Анна Тринчер – украинская актриса и певица. Зрителям она знакома с участием в шоу "Голос дети". Также она снималась в популярном сериале "Школа" на 1+1.

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