Фото: YouTube

Певица Анна Тринчер в соцсети показала, какой подарок она сделала дедушке и бабушке. Они не сдержали слез, когда увидели это

Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram, передает RegioNews.

23-летняя певица рассказала, какой подарок она сделала для бабушки и дедушки. По словам Анны Тринчер, видео она не решалась опубликовать все это время, но все же решила показать это миру.

Как оказалось, певица подарила бабушке и дедушке автомобиль. Дедушка не сдержал слез. Бабушка трогательно сказала, что даже не знает, чем может отблагодарить такой подарок. Певица только сказала ей, что лучший способ отблагодарить – это чтобы они были счастливы.

"Год назад подарила и дедушку машину и честно, до последнего сомневалась, постить ли это видео… Пусть таких моментов будет как можно больше. Наберите своих и скажите, что вы их любите", - написала певица.

Справка. Анна Тринчер – украинская актриса и певица. Зрителям она знакома с участием в шоу "Голос дети". Также она снималась в популярном сериале "Школа" на 1+1.