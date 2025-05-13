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13 травня 2025, 04:50

Скандальний учасник Євробачення-2025 зізнався, що хоче в Одесу

13 травня 2025, 04:50
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Фото: YouTube
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Представник Естонії на Євробаченні Tommy Cash заявив, що сумує за Одесою. За його словами, це "українська Барселона"

Про це виконавець сказав у коментарі для Новини.LIVE, передає RegioNews.

Tommy Cash, представник Латвії на Євробаченні, отримав неоднозначну реакцію від українців. Зокрема, тому, що його номер на конкурсі "ставить" росіянка Аліна Пязок.

У коментарі українським журналістам на цей раз він подякував українцям за те, що вони цікавляться його піснею в музичних чартах. Також він зізнався, що мріє приїхати в Україну знову, а особливо — в Одесу.

"Я дуже хочу до України. Ми були в турі й я так люблю Одесу, особливо влітку – це ж українська Барселона. Не можу дочекатися повернутися туди", - сказав артист.

Довідка. Tommy Cash - естонський виконавець. У своїх інтерв'ю він казав про те, що має змішане етнічне естонське, російське, українське та казахське походження. Сам себе він називає "естонцем з душею східноєвропейця та у резюме скандинавом".

Українці сприймають артиста неоднозначно через те, що у 2025 році він записав пісню "United by music" зі співаком Joost Klein. У пісні є згадка про війну РФ проти України, але звучить вона таким чином: "Я хочу долетіти до Києва і поїхати до Москви".

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