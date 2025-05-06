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06 травня 2025, 23:45

"Мам, відчепись і вийди": Оля Полякова розповіла, як складно переживає період сепарації доньки-підлітка

06 травня 2025, 23:45
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Фото: YouTube
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Співачка Оля Полякова відверто розповіла про труднощі у вихованні дітей. За її словами, у молодшої доньки зараз такий період, що вона хоче менше проводити час з батьками

Про це співачка розповіла в шоу "Дорослі дівчата", передає RegioNews.

Оля Полякова розповіла, що коли її старша донька Маша переживала період сепарації — вона це не сильно відчувала, бо в неї була й молодша дитина. Проте тепер старша донька поїхала навчатися, а 13-річна Аліса все менше хоче проводити часу з мамою у зв'язку з її підлітковим періодом.

"Я приїжджаю з гастролей і хочу бути мамою: "А ти уроки повчила?", "А шапку одягнула?". А вона думає: "Два тижні не було й так добре". І вони кажуть: "Мамо, а ти скоро поїдеш від нас?" І їм не треба нічого, а лише "мам, відчепись і вийди", - розповідає співачка.

Довідка. З 2004 року Оля Полякова одружена з бізнесменом Вадимом Буряковським. У шлюбі народила двох доньок: Марію (2005) та Алісу (2011). Співачка з родиною живе у заміському будинку, який вона багато разів показувала на телебаченні. Там є стайня, живуть кози, собаки та інші тварини. У теплицях вирощує салати, полуницю і помідори. Співачка розповідала, що вдома вона любить готувати, а зокрема — домашній сир.

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