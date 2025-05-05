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05 травня 2025, 23:15

У Квартал95 пояснили, чому пішла Олена Кравець

05 травня 2025, 23:15
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Фото: YouTube
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Актор "Студії Квартал 95" розповів, як відбувався вихід Олени Кравець з проєкту. Він пояснив, які в артистки були на то причини

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами актора "Квартал 95" Степана Казаніна, Олена Кравець повідомила про вихід з проєкту на початку повномасштабного вторгнення у робочому чаті. Казанін зазначив, що на її рішення, на його думку, вплинуло материнство. При цьому він впевнений, що в кар'єрі Олени Кравець буде ще багато цікавого.

"Зараз вона вирішила робити все сама. На початку війни вона сама написала в робочому чаті, що, мовляв, так і так, усе. Ми ж багато чому її навчили — життю, наприклад. Довкола однієї дівчини — стільки хлопців, "шакалів", вовків. І вона все стійко витримала, відпрацювала багато років, починаючи від КВК і "Кварталу". І потім — "досить, вони мені більше нічого не дадуть, тому я далі сама". До того ж вона мама трьох. Мабуть, вона більше не могла залишатися з нами. Тому вийшло як вийшло", - каже Степан Казанін.

Нагадаємо, раніше Олена Кравець казала про те, що навряд чи повернеться до "Студії Квартал 95". При цьому вона зазначала, що у неї немає поганих стосунків з колишніми колегами. Згодом вона дебютувала в новому амплуа — як акторка на сцені київського театру.

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